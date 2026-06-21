Аксёнов: 4 человека погибли, 28 ранены при атаке БПЛА на Керченский полуостров

Утром 21 июня Керченский полуостров подвергся нападению беспилотников со стороны ВСУ. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о масштабном происшествии.

В результате вражеских действий есть погибшие и раненые среди мирного населения.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, 28 получили ранения», — уточнил руководитель республики.

Глава полуострова принёс глубокие соболезнования семьям ушедших из жизни людей. Он также выразил надежду на скорое выздоровление раненых.

Власти пообещали пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку. В настоящий момент на месте событий продолжают работу экстренные службы.

Напомним, ночью дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Вражеские дроны были сбиты и в Крыму.