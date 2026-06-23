«Накапливают дроны»: Подоляка предупредил о подготовке ВСУ к новому удару по Крыму

Украинские военные копят силы для нового масштабного удара по Крыму, и именно поэтому атаки на полуостров пока стали слабее. Такое объяснение дал военблогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

«Очевидно, противник накапливает дроны для следующего крупного удара. А пока идут попытки ослаблять наше ПВО малыми налётами», — написал он.

Ночной налёт он назвал сравнительно слабым. По его словам, основной целью этих ударов стали энергетические объекты полуострова. Подоляка подчеркнул, что нынешний удар следует расценивать исключительно как вступление — своего рода разогрев перед более масштабной волной, к которой противник сейчас целенаправленно готовится, аккумулируя запасы беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Керченскому полуострову. Представители Следственного комитета России завели дело о теракте из-за массированной атаки по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве уточнили, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые, а число пострадавших устанавливается.