Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 11:48

«Накапливают дроны»: Подоляка предупредил о подготовке ВСУ к новому удару по Крыму

Подоляка предупредил о накоплении ВСУ дронов для массированного удара по Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские военные копят силы для нового масштабного удара по Крыму, и именно поэтому атаки на полуостров пока стали слабее. Такое объяснение дал военблогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

«Очевидно, противник накапливает дроны для следующего крупного удара. А пока идут попытки ослаблять наше ПВО малыми налётами», — написал он.

Ночной налёт он назвал сравнительно слабым. По его словам, основной целью этих ударов стали энергетические объекты полуострова. Подоляка подчеркнул, что нынешний удар следует расценивать исключительно как вступление — своего рода разогрев перед более масштабной волной, к которой противник сейчас целенаправленно готовится, аккумулируя запасы беспилотников.

ВСУ могли атаковать Керченский полуостров запущенными с морских судов дронами
ВСУ могли атаковать Керченский полуостров запущенными с морских судов дронами

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Керченскому полуострову. Представители Следственного комитета России завели дело о теракте из-за массированной атаки по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве уточнили, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые, а число пострадавших устанавливается.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar