Вооружённые силы Украины могли нанести удар по Керченскому полуострову беспилотниками, запущенными с морских судов, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что дроны могли идти разными маршрутами, в том числе над акваторией, и что силы ПВО сбивают их в массовом порядке, однако ВСУ продолжают искать лазейки для атак по гражданским объектам.

«Скорее всего, дроны заходили с моря. Может быть, их запустили с проходящих судов. Ведь они зерно везут, ещё что-то», — сказал эксперт.

Дандыкин также подчеркнул, что атаки на мирных жителей происходят с молчаливого согласия западных политиков, которые дают Киеву «зелёный свет» на эскалацию. По его словам, российские военные усилили работу по причалам, складам и портам Одессы и побережьям в ответ на такие провокации. В Кремле ранее неоднократно заявляли о недопустимости ударов по мирному населению.

Напомним, утром 21 июня Керченский полуостров был атакован беспилотными летательными аппаратами со стороны Вооружённых сил Украины. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил факт масштабного происшествия. В результате вражеской атаки есть жертвы среди мирного населения. Погибли четыре человека, ещё 28 получили ранения. Аксёнов выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.