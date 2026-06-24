За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне проведения СВО свыше 1455 военнослужащих, сообщило Минобороны. Больше всего уничтожили бойцы группировки войск «Север» — не менее 215 человек.

В свою очередь в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли более 210 человек, «Южной» — до 205, «Центр» — свыше 310, «Восток» — до 465, «Днепр» — порядка 50.

Ранее Минобороны отчиталось об успехах российских штурмовиков, которые прямо сейчас освобождают Константиновку в ДНР. За сутки под контроль ВС РФ перешло 114 зданий.