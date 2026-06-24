Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 09:37

За сутки ВСУ потеряли в зоне проведения СВО более 1455 военнослужащих

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне проведения СВО свыше 1455 военнослужащих, сообщило Минобороны. Больше всего уничтожили бойцы группировки войск «Север» — не менее 215 человек.

В свою очередь в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли более 210 человек, «Южной» — до 205, «Центр» — свыше 310, «Восток» — до 465, «Днепр» — порядка 50.

Командование ВСУ отправило семь боевых групп «на убой» через свои же минные поля
Командование ВСУ отправило семь боевых групп «на убой» через свои же минные поля

Ранее Минобороны отчиталось об успехах российских штурмовиков, которые прямо сейчас освобождают Константиновку в ДНР. За сутки под контроль ВС РФ перешло 114 зданий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar