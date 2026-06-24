Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 09:30

Планомерная зачистка: Штурмовики Южной группировки выдавили ВСУ ещё из сотни зданий в Константиновке

ВС РФ за сутки зачистили 114 зданий в Константиновке ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки в Константиновке освобождено 114 зданий, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что бои идут в юго-западной части населённого пункта. Российские бойцы уничтожают разрозненные группы противника и одиночных боевиков.

Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили до 30 военнослужащих. Кроме того, подразделения ВСУ лишились бронеавтомобиля, 13 автомобилей и 2 квадроциклов. Также поражены огневые средства врага: уничтожены три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотниками.

Новости СВО 24 июня: Освобождение Константиновки и штурм Казачьей Лопани, поручения Путина и ультиматум Лаврова по новым территориям
Новости СВО 24 июня: Освобождение Константиновки и штурм Казачьей Лопани, поручения Путина и ультиматум Лаврова по новым территориям

Сегодня Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Иволжанское. Контроль над посёлком, который находится в граничащем с Курской областью Сумщине, установили подразделения группировки войск «Север».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar