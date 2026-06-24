Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки в Константиновке освобождено 114 зданий, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что бои идут в юго-западной части населённого пункта. Российские бойцы уничтожают разрозненные группы противника и одиночных боевиков.

Потери украинской стороны в живой силе за сутки составили до 30 военнослужащих. Кроме того, подразделения ВСУ лишились бронеавтомобиля, 13 автомобилей и 2 квадроциклов. Также поражены огневые средства врага: уничтожены три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотниками.

Сегодня Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Иволжанское. Контроль над посёлком, который находится в граничащем с Курской областью Сумщине, установили подразделения группировки войск «Север».