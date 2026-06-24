Армия России освободила населённый пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что успех достигнут благодаря активным действиям бойцов группировки войск «Север». Они смогли установить полный контроль над посёлком, расположенным в граничащем с Курской областью регионе.

На днях в МО РФ сообщили о продолжении наступления Южной группировки в Константиновке ДНР. За сутки российские подразделения освободили 128 зданий, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населённого пункта. Потери украинской стороны составили до 90 военнослужащих.