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Регион
24 июня, 09:14

Армия России освободила Иволжанское Сумской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Армия России освободила населённый пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что успех достигнут благодаря активным действиям бойцов группировки войск «Север». Они смогли установить полный контроль над посёлком, расположенным в граничащем с Курской областью регионе.

Новости СВО 24 июня: Освобождение Константиновки и штурм Казачьей Лопани, поручения Путина и ультиматум Лаврова по новым территориям
Новости СВО 24 июня: Освобождение Константиновки и штурм Казачьей Лопани, поручения Путина и ультиматум Лаврова по новым территориям

На днях в МО РФ сообщили о продолжении наступления Южной группировки в Константиновке ДНР. За сутки российские подразделения освободили 128 зданий, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населённого пункта. Потери украинской стороны составили до 90 военнослужащих.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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