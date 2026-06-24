Украинское командование отправило семь боевых групп 71-й аэромобильной бригады в Сумской район через минные поля, которые сами же украинские военные и установили. Об этом сообщили бойцы «Севера» в канале «Северный ветер».

«Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило «на убой» через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71-й ОАэМБр», — пишут бойцы.

Таким образом ВСУ пытались удержать окраины Иволжанского, но отправили солдат «на убой». Те подразделения, которым удалось дойти до населённого пункта, были уничтожены. Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат показал, что на данном участке фронта погибли более 250 бойцов из 71-й бригады ВСУ.

Ранее пленный украинский военный рассказал, что в учебном центре «Прибан» в Черновицкой области инструкторы стреляли мобилизованным под ноги, чтобы те бегали быстрее. По его словам, после призыва он попал в этот центр. Сразу на старте инструкторы начали их гонять и стрелять сзади из пистолетов под ноги — чтобы они быстрее добегали до нужной точки.