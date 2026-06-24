Штурмовой полк ВСУ «Скала» заминировал лагерь для новобранцев

В штурмовом полку Вооружённых сил Украины «Скала» новобранцев подвергали избиениям и содержали в заминированном лагере. Об этом сообщает украинское издание «Бабель». За полгода в подразделении зафиксировали более 20 небоевых смертей.

Журналисты описали случаи жестокого обращения с военнослужащими: избиения, удержание в закрытых помещениях, применение неуставных наказаний. Лагерь для новобранцев заминировали по периметру, и некоторые бойцы подрывались на минах. Распределительный пункт полка бойцы называли «курятник», его охраняли «вертухаи». Там происходили постоянные издевательства и изнурительные физические наказания за любой проступок.

Один из новобранцев Александр Семёнов сбежал в больницу в Кировограде с травмами: избитая голова, перебитые пальцы, порез на спине и царапины на руках. Родственникам погибших нередко сообщали о смерти постфактум, обстоятельства гибели расходились с документами части. Некоторые бойцы перед смертью выходили на связь и рассказывали об избиениях и ограничении передвижения, после чего связь обрывалась.

Новобранцев держали в карцерах без нормального доступа к связи и базовым условиям. Среди личного состава отмечали много наркозависимых и психически больных, которых также привлекали к службе. В офисе военного омбудсмена Украины Ольги Кобилинской подтвердили, что проверка выявила недостатки в медицинском обеспечении, а доля небоевых смертей в «Скале» выше, чем в большинстве других подразделений.