Боевая группа из состава 5-й бригады нацгвардии Украины заминировала останки собственных сослуживцев и оставила позиции восточнее Петро-Ивановки. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, подразделение бежало с занимаемых рубежей, оставив на позициях заминированные тела погибших. Штурмовые группы российской группировки «Север» ведут интенсивные бои в лесных массивах около населённого пункта на Великобурлукском направлении. В Харьковской и Сумской областях действуют группировки ВС России «Запад» и «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности порядка 445 военных, танк, 11 бронемашин, 18 автомобилей, одну РСЗО «Град», четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили занимаемые позиции на окраинах посёлка Казачья Лопань на Харьковском направлении. Украинские военнослужащие бежали с северных окраин населённого пункта. Отступая, они взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев. Российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в этом районе. Казачья Лопань считается одним из ключевых логистических узлов ВСУ на Харьковском направлении.