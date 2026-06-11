Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили занимаемые позиции на окраинах посёлка Казачья Лопань на Харьковском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Украинские военнослужащие бежали с северных окраин Казачьей Лопани. Отступая, они взорвали подвалы, в которых находились останки их сослуживцев. Российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в этом районе.

Казачья Лопань считается одним из ключевых логистических узлов ВСУ на Харьковском направлении. В Харьковской и Сумской областях действуют группировки ВС России «Запад» и «Север». За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности порядка 440 военных, 4 бронемашины, 35 автомобилей, 2 САУ «Гвоздика», станцию РЭБ и две РЛС.

Ранее сообщалось, что подразделение операторов беспилотников из состава «Кракена»* оставило позиции в Харьковской области после потерь. В районе Нововасилевки противник задействовал расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР «Кракен*», которые понесли потери и сбежали вглубь украинской территории. Из-за ухода операторов украинские формирования лишились воздушной разведки на этом направлении. Без поддержки с воздуха осталась пехота 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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