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Регион
11 июня, 02:47

ВСУ насильно забирали детей у родителей в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские власти принудительно вывозили детей из приграничных районов Харьковской области, рассказал РИА «Новости» местный житель, попросивший не называть своё имя из соображений безопасности.

«Детей искали. У нас были дети одно время, семья малолетних детей. Приезжали, искали детей. Хотели принудительно вывезти из зоны боевых действий и под кадр, под кинокамеру», — сообщил очевидец.

По его словам, детей забирали у семей, которые не хотели уезжать в тыловые регионы Украины и остались ждать прихода российских войск. Съёмку планировали использовать для пропаганды, чтобы показать, что украинские войска «хорошие», а родители «плохие», так как остались в зоне боевых действий.

«Потом они выехали дальше, в село. Детей же надо сохранить», — добавил местный житель.

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ начали выселять мирных жителей из Славянска, чтобы полностью уничтожить город. По его словам, в Краматорске украинские силы обустраивают крепость, а боестолкновения там могут повторить сценарий «Азовстали» в Мариуполе. Кимаковский отметил, что вывоз людей свидетельствует о подготовке к боям в Славянске и Краматорске.

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Виталий Приходько
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