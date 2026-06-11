Украинские военные начали вывозить мирных жителей из Славянска, чтобы полностью уничтожить город. Об этом ИС «Вести» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Кимаковский отметил, что выселение людей свидетельствует о подготовке Вооружённых сил Украины (ВСУ) к боевым действиям в Славянске и Краматорске. По его словам, в Краматорске украинские силы обустраивают крепость. Славянск же они собираются уничтожить полностью. Советник главы ДНР подчеркнул, что для Киева этот город является символом, который необходимо стереть. Боестолкновения в Краматорске, по его словам, могут повторить сценарий событий на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Свидетельством, что ВСУ готовятся к боевым действиям в данных городах является то, что из населённых пунктов стали вывозить местных жителей. Если в Краматорске они делают крепость, то Славянск они, скорее всего, будут убивать под ноль. Для нас Славянск — это начало Русской весны, а для них — наш символ, который необходимо уничтожить. Всё, что касается Славянска, они будут стирать под ноль. По крайней мере, об этом говорят наши достаточно информированные источники. И поэтому они сейчас делают всё, чтобы начинать выселять людей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в отдельных районах Краматорска и Славянска объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о подконтрольной ВСУ части ДНР. В конце 2025 года Минразвития общин и территорий Украины заявляло, что с июня из прифронтовых районов эвакуировали почти 147 тысяч человек. Людей вывозили из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.