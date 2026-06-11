Военнослужащие ВСУ перешли к стратегии «выжженной земли» в Харьковской области. Противник сжигает жилые дома и хозяйственные постройки в окрестностях Купянска, стараясь лишить российские подразделения возможности закрепиться на новых позициях. Об этом сообщает Mash.

ВСУ применяют тактику «выжженной земли» в Харьковской области. Видео © Telegram / Mash

По словам бойцов 6-й армии, полгода назад украинские формирования массово выселяли местных жителей из их жилищ, чтобы оборудовать там пункты временной дислокации. Сейчас, осознавая неизбежность отхода, они уничтожают имущество, не оставляя ничего пригодного для использования.

Особый цинизм ситуации заключается в использовании мирных граждан в качестве «живого щита». Нередко украинские военные занимали один дом, оставляя гражданских лиц в соседних зданиях. Подобная расстановка сил вынуждала российскую сторону ограничивать применение тяжелой артиллерии и авиаударов из опасений нанести вред людям.

Сейчас разведка и штурмовые группы фиксируют акты вандализма и поджогов в населённых пунктах Стецковка, Редкодуб и Шиповатое. Действия противника направлены на создание условий, непригодных для жизни и ведения боевых действий.

Ранее танк Т-80БВМ точным попаданием разрушил здание, где находился украинский пункт управления беспилотниками. Это произошло на Добропольском направлении. Экипаж танка 74-й бригады группировки «Центр» перенёс огонь на полуразрушенное строение. Внутри были операторы дронов и техника для управления FPV-беспилотниками. Удар полностью уничтожил объект.