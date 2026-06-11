Как рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации, на Добропольском направлении военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен подразделениям группировки войск «Центр». Перед этим позиции противника были залистованы агитационными материалами.

Украинские военные сдались в плен после залистования позиций. Видео © Минобороны России

«Сдачей боевиков ВСУ в плен обернулось системное залистование позиций противника операторами войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» на Добропольском направлении СВО», — уточнили в ведомстве.

Оператор подразделения БПЛА Данил Осипов рассказал, что украинские военные жалуются на отсутствие провизии и ротации, из-за чего сдаются в плен. По его словам, увидев листовку, противник думает, что это последний шанс. После огневого воздействия одни сканируют QR-код, другие просто читают и идут к позициям РФ с поднятыми руками и белым флагом.

Осипов подчеркнул, что значительная часть личного состава ВСУ была подвергнута принудительной мобилизации ТЦК, и в сложившихся условиях они «сидят в блиндажах от безвыходности».

Тем временем, украинские беспилотники сбросили на Энергодар (город-спутник Запорожской атомной электростанции) агитационные листовки, содержащие мошеннические QR-коды. Дроны разбросали листовки в первом микрорайоне города. Внешне они напоминают обычные рекламные объявления. Но при переходе по QR-коду злоумышленники получат доступ ко всем данным телефона: контактам, фото, банковским приложениям и паролям.