Экипаж танка Т-80БВМ точным выстрелом разрушил командный пункт ВСУ

Точное попадание танка Т-80БВМ разрушило здание, где располагался вражеский пункт управления БПЛА. Инцидент произошёл на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Экипаж танка 74-й бригады группировки войск «Центр» перенёс огонь на полуразрушенное строение. Внутри находились операторы дронов и оборудование для управления FPV-беспилотниками. Удар полностью уничтожил объект. В ведомстве отметили, что экипажи этой бригады продолжают поддерживать штурмовые подразделения.

«Экипаж перенёс огонь на полуразрушенное строение, где располагался вражеский пункт управления БПЛА. Точным попаданием здание было полностью разрушено, ликвидированы операторы дронов и оборудование связи, использовавшееся противником для управления FPV-дронами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об уничтожении техники и пункта управления БПЛА ВСУ в приграничных районах. Источник в группировке войск «Север» рассказал, что операторы российских ударных дронов работали ночью на двух направлениях. Они выявили движение машин и огневые позиции противника. Координаты целей передали на командные пункты, после чего по ним отработали расчёты FPV-дронов. В результате удара уничтожены танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV и два бронетранспортёра. Также поражён пункт управления БПЛА ВСУ. По данным источника, ликвидировали более 20 украинских военнослужащих.