Украинские военные оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме, утверждает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

ВСУ оборудовали в церкви пункт управления БПЛА. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По данным канала, кадры с места сняли российские операторы дронов. На записи видно, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) разместили тяжёлые беспилотники типа «Баба-яга» внутри здания церкви.

Авторы канала также заявили, что внутреннее убранство храма разрушено. Украинские военные используют религиозный объект как прикрытие для работы с беспилотниками.

«В ВСУ прекрасно понимают, что российские войска не станут наносить удары по таким объектам, и оскверняют святые места. Это не просто военное преступление, а сознательное надругательство над верой ради военной выгоды», — указали авторы канала.

Ранее ВСУ использовали православный храм в селе Гоголевка Суджанского района Курской области как укреплённый пункт. Об этом заявил командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр» с позывным Рубеж. Командир также рассказал, что противник открыл огонь по храму во время его освобождения российскими военнослужащими. В здании, по его словам, находились до трёх бойцов ВСУ.