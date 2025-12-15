Православный храм в селе Гоголевка Суджанского района Курской области был превращён боевиками украинских вооружённых сил в укреплённый пункт. Об этом сообщил командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр» с позывным Рубеж. По его словам, противник начал обстрел церкви в момент её освобождения российскими военнослужащими, пишет ТАСС.

«Крайний населённый пункт, где я выполнял задачу, — это Гоголевка. Там до границы (c Украиной. — Прим. Life.ru) оставалось километра три. У меня стояла задача — церковь. Противник по церкви… Я не знаю, гады они, просто по церкви стреляли со всего, что можно. Мы церковь отбили, противника выбили. В церкви у них солдаты ВСУ сидели, там они укреплялись. Там до трёх боевиков ВСУ было», — отметил командир.

Военнослужащий, уроженец Бурятии, был награждён орденом Александра Невского с мечами за участие в операции «Поток».

Ранее сообщалось, что при освобождении Красноармейска российские штурмовики фиксировали случаи применения ВСУ силы против мирных жителей. Один из бойцов с позывным Лом рассказал о трагическом инциденте, когда мужчина с белым флагом был убит украинскими солдатами на глазах российских военных. По его словам, город долгое время оставался важным логистическим центром для ВСУ, но с потерей стратегического значения обороняющиеся начали отход. Российские подразделения методично сжимали кольцо окружения, используя беспилотники для контроля ситуации и организации эвакуации мирных жителей.