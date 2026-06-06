Расчёты российских ударных беспилотников уничтожили четыре единицы боевой техники и пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север», пишет РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, операторы войск беспилотных систем работали в тёмное время суток. Они выявили огневые позиции и движение техники ВСУ на двух направлениях.

После обнаружения целей их координаты передали на командные пункты по штатным каналам связи. Затем по ним отработали расчёты FPV-дронов. По данным источника, российские военные уничтожили танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортёры М1117 и «Козак». Также удар пришёлся по пункту управления БПЛА ВСУ. Собеседник агентства добавил, что в результате боевой работы уничтожены более 20 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Сумской области значительные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна. По данным российских силовиков, это показал анализ некрологов. Потери подразделения зафиксировали в районе Бачевска. Бригада считается одним из украинских спецназовских соединений и относится к формированиям, которые Киев направлял на наиболее напряжённые участки.