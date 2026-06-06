ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 04:40

Бойцы РФ уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом и Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Расчёты российских ударных беспилотников уничтожили четыре единицы боевой техники и пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север», пишет РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, операторы войск беспилотных систем работали в тёмное время суток. Они выявили огневые позиции и движение техники ВСУ на двух направлениях.

После обнаружения целей их координаты передали на командные пункты по штатным каналам связи. Затем по ним отработали расчёты FPV-дронов. По данным источника, российские военные уничтожили танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортёры М1117 и «Козак». Также удар пришёлся по пункту управления БПЛА ВСУ. Собеседник агентства добавил, что в результате боевой работы уничтожены более 20 украинских военнослужащих.

Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому
Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому

Ранее сообщалось, что в Сумской области значительные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна. По данным российских силовиков, это показал анализ некрологов. Потери подразделения зафиксировали в районе Бачевска. Бригада считается одним из украинских спецназовских соединений и относится к формированиям, которые Киев направлял на наиболее напряжённые участки.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar