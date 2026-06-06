ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 04:14

Элитная бригада спецназа ВСУ понесла большие потери в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

В Сумской области бригада украинского спецназа из Житомира понесла значительные потери. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна», — заявил источник.

ВСУ атаковали группу разминирования на ЗАЭС, ранены пять военнослужащих
ВСУ атаковали группу разминирования на ЗАЭС, ранены пять военнослужащих

А ранее Life.ru писал, что сотрудники антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ ликвидировали четыре диверсионные группы Вооружённых сил Украины. Это произошло в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцами был выявлен и уничтожен украинский пункт управления, а также ретранслятор беспилотников.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar