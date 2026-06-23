Украинское издание «Бабель» опубликовало материал о штурмовом полке ВСУ «Скала», в котором собраны свидетельства бывших и действующих военнослужащих. Авторы утверждают, что подразделение использует жёсткие меры для предотвращения побегов среди мобилизованных.

Журналисты опросили более 30 человек, включая тех, кто проходил подготовку в полку и впоследствии покинул его. Собеседники рассказали, что новобранцы находились под постоянным контролем вооружённой охраны и не могли свободно передвигаться по территории.

Один из бывших военнослужащих заявил, что даже посещение туалета происходило только группами и в сопровождении вооружённого конвоира. По его словам, любые перемещения осуществлялись строем, а за нарушение порядка могли последовать жёсткие меры.

В публикации также приводятся утверждения о заминированных участках вокруг учебных лагерей. Несколько источников рассказали о случаях подрывов людей, которые, как утверждается, пытались покинуть территорию.

Кроме того, авторы материала собрали свидетельства о побоях, содержании в карцере и других нарушениях. Часть опрошенных заявила, что сталкивалась с физическим насилием или наблюдала подобные случаи.

Отдельное внимание уделено данным о небоевых потерях. По информации «Бабеля», за последние полгода удалось установить 26 случаев смерти новобранцев по причинам, не связанным с боевыми действиями. Также в публикации упоминаются девять случаев самоубийств.

Ранее российский военнослужащий, возвращённый в ходе обмена пленными, рассказал Яне Лантратовой о жестоких пытках в плену: его и сослуживцев морили голодом, избивали, подключали к половым органам и лицу ток, а также подвергали другим истязаниям под гимн УПА*. Один из офицеров, по его словам, был убит.

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