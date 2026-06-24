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Регион
24 июня, 05:56

Новобранцам в учебном центре ВСУ стреляли под ноги, чтобы они бежали быстрее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Пленный украинский военный Дмитрий Мелешко рассказал, что в учебном центре «Прибан» в Черновицкой области инструкторы стреляли мобилизованным под ноги, чтобы те быстрее бегали.

Видео © Телеграм / btr80

По его словам, после того как его призвали, он попал в этот учебный центр. Сразу на старте инструкторы начали их гонять и стрелять сзади из пистолетов под ноги — чтобы они быстрее добегали до нужной точки.

«Инструктора нас гонят, стреляют нам под ноги из пистолетов сзади, чтобы мы быстрее бежали, чтобы быстрее дошли до точки», — вспоминает в видео Мелешко.

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Ранее украинское издание «Бабель» опубликовало материал о штурмовом полке ВСУ «Скала», в котором собраны свидетельства бывших и действующих солдат. Подразделение использует жёсткие меры для предотвращения побегов среди мобилизованных. Новобранцы находились под постоянным контролем вооружённой охраны. А сам лагерь был заминирован.

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Наталья Афонина
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