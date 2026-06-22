Пленный солдат ВСУ из 120-й отдельной бригады теробороны Юрий Контробай сообщил, что удержать Красный Лиман (ДНР) уже невозможно. По словам мужчины, выбраться из города нереально, и многие его бывшие сослуживцы, осознав это, покидают позиции.

Украинец подчеркнул, что командование ВСУ лишь ухудшает положение подразделений. Выжить можно, полагаясь исключительно на собственные силы. В разговоре с РИА «Новости» Контробай добавил: ситуация на земле и в воздухе полностью находится под контролем российских военных.

В Минобороны России подтвердили продвижение в городе. Штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» закрепляются в южных и юго-западных кварталах. За минувшие сутки удалось освободить 53 здания.

Бойцы действуют малыми группами, зачищая многоэтажки и частный сектор. Для уничтожения укрепленных точек и укрытий противника в подвалах активно применяются FPV-дроны. Каждую атаку сопровождают операторы беспилотников, отслеживающие перемещения ВСУ.

Слаженная работа артиллерии и авиаразведки позволяет последовательно вытеснять противника. В военном ведомстве ранее отмечали, что остатки украинских формирований в Красном Лимане берут в огневой мешок.

Город остаётся крупным логистическим центром на севере Донецкой Народной Республики. Взятие этого узла открывает возможность для развития дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Ранее Life.ru писал, что в ДНР продолжается продвижение российских сил в черте Красного Лимана. За прошедшие сутки подразделениям удалось расширить зону присутствия сразу на нескольких участках. Штурмовые группы 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии выбили противника из 12 укрепрайонов. Кроме того, в своих руках бойцы закрепились в 53 гражданских и административных строениях.