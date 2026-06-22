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22 июня, 01:33

Вынес 50 бойцов с поля боя и уничтожил пулемётчика: Минобороны раскрыло детали двух подвигов в зоне СВО

Офицер ВС РФ Киреев помог эвакуировать свыше 50 бойцов из-под огня ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

В Министерстве обороны России рассказали о двух героических эпизодах специальной военной операции. Старший лейтенант Александр Киреев, несмотря на плотный огонь противника, сумел организовать эвакуацию более 50 раненых военнослужащих.

Боец продумал маршруты выноса раненых и грамотно распределил личный состав по группам эвакуации и прикрытия. «Благодаря профессионализму, грамотным действиям и своевременной помощи старшего лейтенанта Александра Киреева более 50 военнослужащих ВС РФ удалось спасти от гибели», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ещё один подвиг совершил командир танка, младший сержант Дмитрий Светлаков. Его подразделение получило задачу обеспечить огневую поддержку штурмовой группы. Когда поступила информация о пулемётном расчёте ВСУ, который мешал продвижению российских войск, Светлаков оперативно принял координаты и приказал наводчику-оператору открыть огонь. «Точным выстрелом из вооружения танка пулемётный расчёт был ликвидирован, что способствовало дальнейшему безопасному продвижению штурмовой группы», — отметили в МО.

Благодаря решительным действиям командира штурмовая группа продолжила выполнение боевой задачи без потерь. Эти два случая наглядно демонстрируют мужество и профессиональную выучку российских военнослужащих, которые, действуя в сложных условиях, спасают жизни сослуживцев и успешно нейтрализуют угрозы со стороны противника.

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Виталий Приходько
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