«Минус десять» не помеха: Как почти слепой писатель добывал данные в тылу врага

Федеральное архивное агентство Министерства обороны России рассекретило уникальные документы, проливающие свет на подвиги писателей в годы Великой Отечественной войны. Среди них — наградной лист на капитана Эммануила Казакевича, который, несмотря на категорическую непригодность к военной службе по зрению, добровольно ушёл на фронт и стал одним из самых эффективных разведчиков Красной армии.

Как следует из материалов, Казакевич имел диагноз: минус восемь диоптрий на одном глазу и минус десять — на другом. Однако это не помешало ему вступить в народное ополчение в июле 1941 года. «Работая помощником начальника информационного отделения разведотдела, много поработал по определению группировки и системы обороны противника на западном берегу реки Одер. Перед началом наступления много сделал по отражению системы обороны противника на схемы и доведению схем до войск», — сказано в наградном листе, где он представлен к ордену Отечественной войны II степени.

Будущий классик советской литературы начал свой боевой путь рядовым в «писательской роте» 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии. Затем был командиром взвода, роты, начальником разведки дивизии, а к концу войны дослужился до помощника начальника разведки штаба армии. Он участвовал в обороне Москвы, пережил «Вяземский котёл», а его боевой путь отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Уже после войны Казакевич дважды был удостоен Сталинской премии II степени — за повести «Звезда» и «Весна на Одере», написанные по личным фронтовым впечатлениям.

Эммануил Казакевич (1913–1962) — русский и еврейский советский писатель и поэт, писавший на идише и русском, который прошёл путь от журналиста и бойца разведки в годы войны до классика военной прозы, лауреата двух Сталинских премий. Его главная повесть «Звезда» (1947), созданная на основе личного опыта, стала камертоном «лейтенантской прозы», трагически точно передав правду фронтовой жизни. В послевоенные годы Казакевич написал роман «Весна на Одере», а во время «оттепели» создал остро-полемическую повесть «Синяя тетрадь» о Ленине в Разливе и смелый по тем временам рассказ «Враги», вызвавший бурные дискуссии о моральном облике революции. Судьба писателя, ушедшего из жизни в 49 лет после тяжёлой болезни, отразила драматизм советского художника, пытавшегося преодолеть лакировку действительности и говорить о человеке на войне и в революции с беспощадной честностью.

В числе других литераторов-ополченцев — автор тетралогии «Волоколамское шоссе» Александр Бек. Он также воевал в составе «писательской роты», участвовал в обороне Москвы на Волоколамском направлении, а затем, уже в звании военкора, создал одну из самых правдивых книг о войне. Поэт Вольф Лифшиц, несмотря на проблемы со зрением, стал политруком в Ленинградском ополчении. В наградном листе майора отмечается, что он «своей умелой и честно организованной партийно-политической и воспитательной работой обеспечил высокую дисциплину, боеспособность и организованность батальона».

«Писательская рота» была сформирована в Москве осенью 1941 года преимущественно из членов Союза советских писателей. Она понесла тяжёлые потери в битве за Москву — погибло более половины личного состава. После расформирования подразделения выжившие литераторы были направлены военными корреспондентами, но многие из них, как показали рассекреченные документы, и до этого успели проявить себя как настоящие бойцы на передовой.

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы, рассказывающие о массовых казнях мирных жителей, включая грудных детей, совершённых немецкими оккупантами в Старобельске в годы Великой Отечественной войны. Материалы были представлены в ходе презентации сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений». Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.