102-летний ветеран Мартынушкин рассказал, почему боялся не попасть на фронт

102-летний ветеран Иван Мартынушкин рассказал, почему молодые люди стремились попасть на фронт в начале Великой Отечественной войны. Сам он поступил в военное училище в 17 лет.

Уже в 19 лет Мартынушкин командовал пулемётной ротой в звании лейтенанта. По словам ветерана, молодёжь в начале войны не хотела оставаться в стороне. Многие стремились попасть на фронт как можно быстрее.

«Когда война началась, мы боялись, что она кончится и мы не попадем туда на фронт. Такой предвоенный дух был у нас. Он естественный был, без натяжек, без каких-то наставлений, призывов. Само собой все разумелось», — сказал ветеран в беседе с ТАСС.

Мартынушкин отметил, что в 1930-е годы люди уже чувствовали приближение войны. В стране развивали физическую подготовку взрослых и детей. Молодёжь училась стрелять, метать гранаты, ходить на лыжах, плавать и проходить полосу препятствий. Ветеран считает, что тогдашнее воспитание формировало готовность к подвигу. По его словам, молодые люди сами шли в военкоматы и искали возможность попасть на службу.

Он также рассказал, что в то время часто показывали фильмы о военных подвигах и пограничниках. Мартынушкин подчеркнул, что тогда о патриотическом воспитании говорили меньше, но люди хорошо понимали смысл защиты страны.

Ранее сообщалось, что в Кашкадарьинской области Узбекистана на 117-м году жизни умер Розибой Сатторов, который был старейшим участником Великой Отечественной войны в стране. В годы войны из его родного региона на фронт призвали более 47 тыс. человек, домой вернулись около 22 тыс. Всего от Узбекской ССР на передовую ушли почти 2 млн солдат и офицеров.