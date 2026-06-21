Ушёл последний из эпохи: В возрасте 116 лет скончался старейший ветеран ВОВ из Узбекистана

В Кашкадарьинской области Узбекистана ушёл из жизни Розибой Сатторов — старейший участник Великой Отечественной, проживший 116 лет. Об этом сообщила местная пресса со ссылкой на данные областной администрации.

Когда началась война, уроженцу этих мест было уже под тридцать. С тех пор минуло более восьми десятилетий, и он оставался живым свидетелем тех событий. Только из его родного региона на фронт призвали свыше 47 тысяч человек, а домой сумели вернуться чуть больше половины — около 22 тысяч.

По архивным сведениям, всего от Узбекской ССР (тогда здесь проживало 6,8 млн граждан) ушли на передовую почти 2 млн солдат и офицеров. Безвозвратные потери республики оказались огромны: порядка 540 тысяч погибших, ещё 158 тысяч числятся пропавшими без вести. Многие не дошли до победы — более 50 тысяч узбекистанцев замучены в фашистских концлагерях, а свыше 60 тысяч вернулись инвалидами.

В годы лихолетья этот край стал надёжным оплотом для всей страны. Отсюда на линию огня отправляли технику, боеприпасы, тёплую одежду и провизию. Кроме того, среднеазиатская республика приютила порядка полутора миллионов человек, эвакуированных из охваченных боями областей, включая четверть миллиона детей-сирот.

Ранее в Туле на 102-м году жизни скончался почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Иван Федосеев. Ветеран был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, многие годы преподавал военную подготовку и возглавлял Совет ветеранов 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.