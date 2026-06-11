Ветеран войны и почётный гражданин Тулы Федосеев умер на 102-м году жизни

В Туле скончался почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Иван Федосеев. Ему было 102 года. О смерти сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Федосеев посвятил жизнь службе. Он имел множество наград. Среди них ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, а также орден Дружбы Китай-СССР. Ветеран получил медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие. После войны Федосеев служил в 106-й гвардейской тульской воздушно-десантной дивизии. Позже он преподавал военную подготовку в школе № 46. Более 15 лет ветеран возглавлял Совет ветеранов 106-й ВДД.

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине Ивана Васильевича Федосеева, почётного гражданина города-героя Тулы, ветерана Великой Отечественной войны. Его жизненный путь оборвался на 102-м году жизни», — написал Миляев в телеграм-канале.

Иван Федосеев прожил долгую жизнь. Он внёс большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Память о нём останется в сердцах жителей Тулы.

Ранее Саратов простился с Николаем Герасимовичем Фадеевым — ветераном боевых действий против милитаристской Японии 1945 года. Фронтовика не стало в возрасте 98 лет. О кончине почётного гражданина областного центра сообщил мэр города Игорь Молчанов. Николай Герасимович начал осваивать профессию ткача на фабрике в июле 1941 года. К октябрю 1944-го он уже служил в Красной Армии. Летом 1945 года Фадеев числился в 68-й инженерно-сапёрной бригаде и участвовал в наступательной операции на Хайлар-Харбинской ветке. Мэр добавил, что в зоне специальной военной операции сейчас находится один из правнуков ветерана. Династия защитников Отечества продолжается.