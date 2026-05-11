Саратов простился с Николаем Герасимовичем Фадеевым — ветераном боевых действий против милитаристской Японии 1945 года. Фронтовика не стало в возрасте 98 лет. О кончине почётного гражданина областного центра сообщил в своём телеграм-канале мэр города Игорь Молчанов.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего уважаемого ветерана. Мы навсегда сохраним в наших сердцах светлую память о земляке, чей боевой и трудовой путь заслуживает быть примером для будущих поколений», — написал градоначальник.

Николай Герасимович начал осваивать профессию ткача на фабрике в первый военный месяц — июле 1941 года. К октябрю 1944-го он уже служил в Красной Армии, откуда его откомандировали на обучение радиотелеграфному делу в Куйбышев. В самый пик боевых действий против Японии, а именно летом 1945 года, Фадеев числился в 68-й инженерно-сапёрной бригаде и участвовал в наступательной операции на Хайлар-Харбинской ветке возле станции Фуляэрди.

Глава города также добавил ещё одну деталь, касающуюся семьи ушедшего из жизни ветерана. По его словам, в настоящее время в зоне специальной военной операции находится один из правнуков Николая Герасимовича. Таким образом, династия защитников Отечества продолжается: дед воевал с милитаристской Японией, а его потомок сегодня выполняет боевые задачи, защищая граждан от киевского режима.

В заключение Молчанов сообщил, что проститься с ветераном можно будет днём 12 мая 2026 года. Церемония начнётся в 10 часов утра по местному времени по адресу: город Саратов, Октябрьская улица, дом 53.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла участница Великой Отечественной войны Полина Громова. Ей также было 104 года. Женщина прошла через тяжёлые испытания военного времени, но сохранила душевное тепло, открытость, доброту и мудрость.