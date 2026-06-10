Ушла эпоха: Скончалась Людмила Чурсина, сыгравшая Анфису в «Угрюм-реке»

Сегодня стало известно о кончине знаменитой актрисы Людмилы Чурсиной. Народная артистка СССР, посвятившая долгие годы сцене Центрального академического театра Российской Армии, скончалась в Москве 10 июня.

Печальную новость подтвердили представители театральной труппы. Артистке было 84 года.

Коллеги признаются, что известие стало тяжелым ударом. В коллективе готовились к торжеству.

«Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — поделилась представитель учреждения.

Людмила Алексеевна оставила яркий след в советском и российском искусстве. Её роли в кино и на театральных подмостках стали эталонными для многих поколений зрителей.

Причина смерти и дата прощания с выдающимся деятелем культуры будут объявлены позднее. Поклонники таланта примы уже выражают глубокие соболезнования её родным и близким.

Людмила Алексеевна Чурсина — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Одна из ярчайших актрис своего поколения, известна мощными, волевыми и драматическими ролями. После окончания института была принята в труппу Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина (ныне Александринский театр), где работала многие годы.

Снималась более чем в 100 фильмах и сериалах. Основные и наиболее известные работы: «Когда деревья были большими», «Две жизни», «На семи ветрах», «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Любовь Яровая», «Олеся», «Туманность Андромеды», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Русь изначальная», «Графиня», «Горячев и другие», «Надежда уходит последней», «Держи меня крепче», «Застава», «Дом на Английской набережной» и многие другие.

Ранее ушла из жизни Елена Панджариди, актриса, полюбившаяся зрителям по ролям в российских сериалах. Ей было 60 лет. Последние годы жизни артистка провела в борьбе с тяжёлым онкологическим недугом. Как рассказала её дочь, Елена до последнего момента не оставляла надежды победить болезнь.