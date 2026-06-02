2 июня, 09:21

Не стало актрисы Екатерины Глазыриной

Обложка © kino-teatr.ru

На 73-м году жизни умерла актриса Екатерина Глазырина. Сообщение о её смерти появилось на портале «Кино-Театр.ру». Причина кончины не раскрывается, данных о дате и месте прощания пока нет.

Екатерина Глазырина родилась 26 ноября 1953 года в актёрской семье. Её отец — известный советский артист Алексей Глазырин, работавший в театре и кино. Дочь продолжила семейную профессию и окончила актёрский факультет ГИТИСа.

Основная часть творческой биографии Глазыриной была связана со сценой. С 1976 по 2006 год она служила в Государственном театре кукол имени Сергея Образцова в Москве и была занята в нескольких постановках.

В кино актриса снималась нечасто. В её фильмографии всего несколько проектов, среди них фильмы «Дон Жуан» и «Стеклянные бусы».

Зрители также могли видеть Глазырину в документальном цикле «Чтобы помнили», где она рассказывала о своём отце Алексее Глазырине.

Екатерина Глазырина не была артисткой с большой экранной фильмографией, но оставалась частью театральной среды и продолжательницей актёрской династии.

Марина Фещенко
