«Два месяца слабой надежды»: Елена Воробей потеряла отца

В семье артистки Елены Воробей горе: не стало её отца Якова Мовшевича Лебенбаума. Мужчина ушёл из жизни за несколько недель до своего 78-летия.

О потере первым сообщил в соцсетях Стас Садальский. Друг семьи назвал покойного мудрым и добрым человеком, отметив, что это серьёзный удар для всех, кто его знал.

Позже траурный пост опубликовала и сама Воробей. Она рассказала, что врачи боролись за жизнь её родителя на протяжении двух месяцев, однако спасти его не удалось.

«Два месяца слабой надежды, но НАДЕЖДЫ… Два месяца лучшие медики и мы, твои родные, были рядом, пытаясь придать тебе сил в этой борьбе за жизнь», — поделилась переживаниями Елена.

Подписчики выражают актрисе соболезнования и желают ей сил пережить утрату. Также знаменитость поддержал певец Прохор Шаляпин.

Елена Яковлевна Воробей (настоящая фамилия Лебенбаум) родилась 5 июня 1967 года в Бресте, она известна как российская актриса кино и телевидения, артистка эстрады, юмористка, певица, пародистка, режиссёр, телеведущая и педагог. В 2012 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации, также она является победительницей второго сезона шоу «Три аккорда».