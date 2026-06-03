Актриса из «Реальных пацанов» и «Склифосовского» Панджариди умерла от рака в 60 лет

Ушла из жизни Елена Панджариди, актриса, полюбившаяся зрителям по ролям в российских сериалах. Ей было 60 лет. Последние годы жизни артистка провела в борьбе с тяжелым онкологическим недугом. Как рассказала её дочь, Елена до последнего момента не оставляла надежды победить болезнь.

«У неё был рак. Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь», — приводит слова дочери издание aif.ru.

Церемония прощания состоялась 25 мая в крематории Балашихи. После кремации прах актрисы был перевезён в Пермь, где и был предан земле.

Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года. Она получила профессиональное образование в Челябинском музыкальном училище (1988 г.) и Пермском государственном институте искусства и культуры (1998 г.). За годы своей артистической деятельности Панджариди оставила яркий след в театре и на экране, запомнившись зрителям по ролям в таких известных сериалах, как «Реальные пацаны» и «Склифосовский». Помимо своей актёрской карьеры, она также занималась педагогической деятельностью, передавая знания и опыт будущим актёрам.

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