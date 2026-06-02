Вдову и музу Андрея Вознесенского Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище

Писательницу и искусствоведа Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Могила находится на четвёртом участке, рядом с её супругом Андреем Вознесенским. Поэт ушёл из жизни в 2010 году.

Ранее сегодня в Центре Вознесенского прошла гражданская панихида. Это учреждение стало продолжением многолетней работы Богуславской по сохранению памяти о муже, пишет ТАСС.

Зоя Борисовна родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948-м она окончила театроведческий факультет ГИТИСа, позже — аспирантуру Института истории искусств АН СССР. Спустя 12 лет вступила в Союз писателей СССР.

В тот же период вышли её труды «Леонид Леонов» и «Вера Панова. Очерк творчества». Со второй половины 1960-х годов автор увлеклась художественной прозой. Дебютной стала повесть «...И завтра». Произведения литератора публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир» и «Юность», переводились на иностранные языки и ставились в театрах.

В 1991 году деятель культуры инициировала создание российской премии в области искусства и литературы «Триумф». Награда вручалась с 1992-го по 2010-й. В 2011 году она вместе с сыном Леонидом Богуславским учредила «Благотворительный фонд имени поэта Андрея Вознесенского» и стала его председателем. Также Зоя Борисовна выступила инициатором открытия в столице Культурного центра имени поэта, которое состоялось в 2018 году.

Напомним, 14 мая на 103-м году ушла из жизни Зоя Богуславская — известная советская и российская писательница, искусствовед, драматург и театральный критик. Широкую известность она получила не только благодаря своим литературным и театроведческим трудам, но и как вдова поэта Андрея Вознесенского. Их брак продлился вплоть до кончины поэта, и при жизни Богуславскую часто называли его музой.