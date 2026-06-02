ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:05

Меньшиков и Фетисов у гроба: Вдову Вознесенского проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с вдовой Андрея Вознесенского завершилось аплодисментами

Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко

Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко

В Москве в Центре Вознесенского состоялась гражданская панихида по писательнице и искусствоведу Зое Богуславской. Проститься с ней пришли десятки людей, включая известных деятелей культуры и театра.

Пространство было полностью отдано под проведение гражданской панихиды. С 11:00 мск помещение открыли для представителей прессы, а с 12:00 до 14:00 мск прошла основная часть церемонии, в рамках которой попрощаться с искусствоведом могли все желающие. На прощание пришли десятки человек. Среди них — художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры и театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков, худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, хоккеист Вячеслав Фетисов, продюсер Александр Митрошенков.

В залах Центра была размещена фотозона с портретом Богуславской, цветочные композиции и архивные материалы. На стенах демонстрировались кадры из её творческой биографии, а в одном из залов работала бегущая строка с фразой «Всегда, Зоя!». Отдельное оформление включало белые цветы — розы, гладиолусы, пионы, маттиолу, клематисы и орхидеи. В последнем зале был установлен гроб с телом Богуславской и крупный чёрно-белый портрет.

В адрес церемонии поступили венки от ведущих театров и культурных организаций страны, включая ГИТИС, Театр наций, Театр Олега Табакова, «Мастерскую Петра Фоменко», Союз театральных деятелей РФ и другие учреждения. После завершения панихиды гроб с телом писательницы вынесли из здания Центра Вознесенского под продолжительные аплодисменты собравшихся.

Внучка Пастернака назвала покойную вдову поэта Вознесенского величайшей женщиной
Внучка Пастернака назвала покойную вдову поэта Вознесенского величайшей женщиной

Напомним, 14 мая на 103-м году жизни скончалась Зоя Богуславская — советская и российская писательница, искусствовед, драматург и театральный критик. Писательница была широко известна не только как автор литературных и театроведческих работ, но и как супруга поэта Андрея Вознесенского. Их союз продлился до его смерти, при этом Богуславскую нередко называли музой поэта. Её похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar