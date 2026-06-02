Меньшиков и Фетисов у гроба: Вдову Вознесенского проводили в последний путь аплодисментами

В Москве в Центре Вознесенского состоялась гражданская панихида по писательнице и искусствоведу Зое Богуславской. Проститься с ней пришли десятки людей, включая известных деятелей культуры и театра.

Пространство было полностью отдано под проведение гражданской панихиды. С 11:00 мск помещение открыли для представителей прессы, а с 12:00 до 14:00 мск прошла основная часть церемонии, в рамках которой попрощаться с искусствоведом могли все желающие. На прощание пришли десятки человек. Среди них — художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры и театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков, худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, хоккеист Вячеслав Фетисов, продюсер Александр Митрошенков.

В залах Центра была размещена фотозона с портретом Богуславской, цветочные композиции и архивные материалы. На стенах демонстрировались кадры из её творческой биографии, а в одном из залов работала бегущая строка с фразой «Всегда, Зоя!». Отдельное оформление включало белые цветы — розы, гладиолусы, пионы, маттиолу, клематисы и орхидеи. В последнем зале был установлен гроб с телом Богуславской и крупный чёрно-белый портрет.

В адрес церемонии поступили венки от ведущих театров и культурных организаций страны, включая ГИТИС, Театр наций, Театр Олега Табакова, «Мастерскую Петра Фоменко», Союз театральных деятелей РФ и другие учреждения. После завершения панихиды гроб с телом писательницы вынесли из здания Центра Вознесенского под продолжительные аплодисменты собравшихся.

Напомним, 14 мая на 103-м году жизни скончалась Зоя Богуславская — советская и российская писательница, искусствовед, драматург и театральный критик. Писательница была широко известна не только как автор литературных и театроведческих работ, но и как супруга поэта Андрея Вознесенского. Их союз продлился до его смерти, при этом Богуславскую нередко называли музой поэта. Её похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище.