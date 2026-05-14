Внучка Пастернака назвала покойную вдову поэта Вознесенского величайшей женщиной

Писательница Зоя Богуславская почти до конца своих дней сохраняла идеальную интеллектуальную форму, оставаясь энергичной, волевой и весёлой, рассказала профессор МГУ Елена Пастернак. Внучка писателя призналась, что долго работала с покойной вдовой поэта Андрея Вознесенского.

Она напомнила, что Богуславская почти до 100 лет председательствовала в жюри премии Вознесенского «Парабола», сделала огромное количество хорошего для людей. Пастернак подчеркнула, что уход писательницы стал для неё огромным горем.

«Это величайшая женщина. Когда она жива, то и тебе жить хочется, потому что рядом с таким человеком твоя жизнь приобретает особый смысл, который сейчас ушёл», — заключила собеседница «Абзаца».

Напомним, 14 мая ушла из жизни советская и российская писательница, искусствовед, драматург и критик Зоя Богуславская, которая в своё время пожертвовала карьерой ради брака с поэтом Андреем Вознесенским. Ей было 102 года.