Умер сделавший популярным росписями Боровск художник Владимир Овчинников
Художник Владимир Овчинников. Обложка © VK / Дом Полежаевых
Художник и краевед Владимир Овчинников скончался на 89-м году жизни после продолжительной болезни. О его смерти сообщил глава Боровского муниципального округа Калужской области Николай Калиничев.
По его словам, именно Овчинников во многом сформировал современный облик Боровска, превратив его в своеобразную художественную галерею под открытым небом. Благодаря его настенным росписям город стал известен далеко за пределами региона и привлекает туристов и ценителей искусства.
Владимир Овчинников родился в 1938 году в Душанбе. До конца 1990-х годов жил в Москве, после чего переехал в Боровск. Он работал в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта, а также создал около сотни настенных росписей, ставших визитной карточкой города.
Одной из наиболее известных работ художника считается «Звездолёт Овчинникова», посвящённый учёным, писателям и космонавтам.
Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра театра и кино Вадима Александрова, известного зрителям по сериалам «Папины дочки», «Солдаты», «Усатый нянь», «Моя прекрасная няня» и «Воронины». Ему было 86 лет.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.