В Москве началась церемония прощания с вдовой и музой Андрея Вознесенского

В Москве началась церемония прощания с поэтом, искусствоведом Зоей Богуславской, которая была супругой и музой Андрея Вознесенского. Траурное мероприятие продлится два часа. Началось оно в 12:00 (по Москве). Прощание проходит в закрытом режиме в Центре Вознесенского, который был создан Зоей Борисовной в память о муже-поэте.

Свои венки прислали Театр наций и Театр Олега Табакова, а также родной для поэтессы ГИТИС. Проститься с Богуславской пришли худрук Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков, спортсмен и политик Вячеслав Фетисов. Кроме того, прощальные букеты доставлены в Центр от журналистов Андрея Малахова и Александра Мирошенкова. Могила поэтессы будет находиться рядом с местом упокоения её мужа — Андрея Вознесенского — на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Зоя Богуславская родилась в Москве 16 апреля 1924 года. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа, позже училась в аспирантуре Института истории искусств Академии наук СССР и стала кандидатом искусствоведения. В Союз писателей СССР её приняли в 1960 году. В 1964 году вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского и фактически поставила крест на своей карьере. Богуславскую называли музой поэта. Она скончалась 14 мая в 102 года.