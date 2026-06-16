Умер ветеран «Альфы», который спасал заложников в Будённовске и на Дубровке

На 59-м году жизни умер ветеран Группы «А» КГБ-ФСБ, подполковник Евгений Долгополов. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Долгополов окончил Московское высшее пограничное командное Краснознамённое училище КГБ СССР имени Моссовета. Затем год служил в Отдельном Краснознамённом Кремлёвском, ныне Президентском, полку. В 1992 году его зачислили в 6-е отделение Группы «А» Главного управления охраны России, где он служил под началом Сергея Кувылина — участника штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане.

За годы службы Долгополов участвовал в операциях по освобождению заложников и нейтрализации террористов в Будённовске в 1995 году, Первомайском в 1996-м и в театральном центре на Дубровке во время теракта «Норд-Ост» в 2002 году. Он также неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ, где вместе с сослуживцами участвовал в борьбе с террористическим подпольем.

В ассоциации ветеранов «Альфы» подчеркнули, что его вклад в безопасность страны был отмечен орденом Мужества, медалями «За боевые заслуги» и Суворова, а также наградным оружием.

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