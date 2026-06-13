«Скучаем и гордимся»: Дочь погибшего Героя России Очир-Горяева рассказала о выборе отца

Дочь погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева рассказала, что её отец сам решил отправиться на СВО. По её словам, в калмыцкой традиции считается большой честью пасть в бою, защищая Родину.

«Мы очень им гордимся. Скучаем, гордимся и надеемся, что он теперь в лучшем мире», — рассказала девушка РИА «Новости».

Дочь добавила, что участие в спецоперации было выбором отца, и семья его поддержала.

«Он глава семьи. У калмыков не принято перечить», — сказала она.

Очир-Горяев был командиром штурмовой роты и с первых дней СВО находился на передовой. В декабре 2025 года президент приглашал его на прямую линию, где военный рассказывал о боях за Северск. За мужество и героизм он был удостоен звания Героя России.

Очир-Горяев погиб 4 июня. В пятницу на встрече с военными президент России Владимир Путин назвал его светлым человеком и настоящим мужчиной и сказал, что имена таких героев нужно увековечивать.