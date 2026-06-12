Путин и бойцы СВО почтили минутой молчания память Героя России Очир-Горяева

Президент России Владимир Путин и бойцы СВО почтили минутой молчания память Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего 5 июня в зоне спецоперации. Глава государства заметил, что он был светлым человеком.

«К сожалению, мы теряем таких людей. Давайте, и его память, и память других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания», — предложил российский лидер.

После минуты молчания Путин пересказал свой разговор с Очир-Горяевым. По его словам, первый и практически единственный вопрос, который герой задал, касался не личных нужд, а здоровья его близкого человека.