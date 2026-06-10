В Элисте прощаются с Героем России Нараном Очир-Горяевым

Сегодня в Элисте проходят похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, который получил смертельное ранение в ходе спецоперации. О деталях церемонии рассказывает корреспондент, работающий на месте событий для «Коммерсантъ».

В самом начале церемонии в доме, где жил герой, прошёл молебен. Службу вели священнослужители из Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакъямуни», при этом на ней присутствовали исключительно родные и самые близкие люди — формат мероприятия был закрытым.

Корреспондент отмечает, что сразу по завершении молебна к дому подъехал глава Калмыкии Бату Хасиков. Далее, по словам журналиста, начнётся траурная процессия: сначала гроб с телом бойца вынесут из дома на улицу. Калмыцкая традиция предписывает в таких случаях двигаться по ходу солнца, что и будет сделано. Конечная точка шествия — территория у здания администрации Элисты.

Наран Очир-Горяев родился в Лагани в Калмыкии. Осенью 2022 года он принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции.