В Элисте прощаются с Героем России Нараном Очир-Горяевым
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Сегодня в Элисте проходят похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, который получил смертельное ранение в ходе спецоперации. О деталях церемонии рассказывает корреспондент, работающий на месте событий для «Коммерсантъ».
В самом начале церемонии в доме, где жил герой, прошёл молебен. Службу вели священнослужители из Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакъямуни», при этом на ней присутствовали исключительно родные и самые близкие люди — формат мероприятия был закрытым.
Корреспондент отмечает, что сразу по завершении молебна к дому подъехал глава Калмыкии Бату Хасиков. Далее, по словам журналиста, начнётся траурная процессия: сначала гроб с телом бойца вынесут из дома на улицу. Калмыцкая традиция предписывает в таких случаях двигаться по ходу солнца, что и будет сделано. Конечная точка шествия — территория у здания администрации Элисты.
Наран Очир-Горяев родился в Лагани в Калмыкии. Осенью 2022 года он принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции.
Старший лейтенант Наран Очир-Горяев — пример исключительной стойкости и отваги. В ходе боевых действий офицер участвовал в штурмах Соледара и Северска. За грамотное руководство подразделением и минимальные потери среди личного состава президент Владимир Путин лично удостоил его высшей награды — звания Героя России. Трагическое известие пришло 5 июня: защитник погиб.
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