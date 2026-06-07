«Я с пацанами до конца»: Погибший калмыцкий богатырь Очир-Горяев отказывался вернуться с СВО

«Мы с ним из одного города. Последний раз с Нараном Алексеевичем мы пообщались 23 февраля в Элисте. Я тогда также поделился своими мыслями, сказав о том, что хотел бы видеть его в команде. Но он мне сказал очень сильную фразу: «Я должен быть с пацанами до конца. До Победы», – рассказал чиновник.