«Я с пацанами до конца»: Погибший калмыцкий богатырь Очир-Горяев отказывался вернуться с СВО
Глава Калмыкии назвал настоящим богатырём погибшего Героя России Очир-Горяева
Обложка © Telegram / Бату Хасиков
Герой России, заместитель командира батальона старший лейтенант Наран Очир-Горяев, погибший в ходе боевых действий в зоне СВО, был настоящим богатырём и воином. Воспоминаниями об офицере поделился глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в беседе с ИС «Вести».
«Мы с ним из одного города. Последний раз с Нараном Алексеевичем мы пообщались 23 февраля в Элисте. Я тогда также поделился своими мыслями, сказав о том, что хотел бы видеть его в команде. Но он мне сказал очень сильную фразу: «Я должен быть с пацанами до конца. До Победы», – рассказал чиновник.
Напомним, старший лейтенант Наран Очир-Горяев проявил исключительное мужество и силу духа в ходе выполнения боевых задач. Военнослужащий освобождал Соледар и Северск. Президент России Владимир Путин лично отметил офицера за успешное командование подразделением с минимальными потерями и удостоил его звания Героя России. 5 июня стало известно, что Очир-Горяев погиб на СВО. Его похоронят в Элисте 10 июня.
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