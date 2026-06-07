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Регион
7 июня, 13:48

«Я с пацанами до конца»: Погибший калмыцкий богатырь Очир-Горяев отказывался вернуться с СВО

Глава Калмыкии назвал настоящим богатырём погибшего Героя России Очир-Горяева

Обложка © Telegram / Бату Хасиков

Обложка © Telegram / Бату Хасиков

Герой России, заместитель командира батальона старший лейтенант Наран Очир-Горяев, погибший в ходе боевых действий в зоне СВО, был настоящим богатырём и воином. Воспоминаниями об офицере поделился глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в беседе с ИС «Вести».

«Мы с ним из одного города. Последний раз с Нараном Алексеевичем мы пообщались 23 февраля в Элисте. Я тогда также поделился своими мыслями, сказав о том, что хотел бы видеть его в команде. Но он мне сказал очень сильную фразу: «Я должен быть с пацанами до конца. До Победы», – рассказал чиновник.

Сослуживцы: Герой России Очир-Горяев выполнял долг до последнего
Сослуживцы: Герой России Очир-Горяев выполнял долг до последнего

Напомним, старший лейтенант Наран Очир-Горяев проявил исключительное мужество и силу духа в ходе выполнения боевых задач. Военнослужащий освобождал Соледар и Северск. Президент России Владимир Путин лично отметил офицера за успешное командование подразделением с минимальными потерями и удостоил его звания Героя России. 5 июня стало известно, что Очир-Горяев погиб на СВО. Его похоронят в Элисте 10 июня.

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Татьяна Миссуми
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