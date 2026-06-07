Сослуживцы: Герой России Очир-Горяев выполнял долг до последнего

Старший лейтенант Наран Очир-Горяев проявил исключительное мужество и силу духа в ходе выполнения боевых задач. Так о погибшем Герое России отозвались сослуживцы, которые чтят его память.

Военнослужащий с позывным Бурый рассказал, что Очир-Горяев до последнего выполнял свой долг, пишет ИС «Вести». Боец с позывным Таран добавил, что командир относился к сослуживцам как к братьям.

О гибели Нарана Очир-Горяева сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков 5 июня. Герой России участвовал в боевых действиях с первых дней спецоперации. Он освобождал Соледар и Северск. Президент России Владимир Путин лично отметил офицера за успешное командование подразделением с минимальными потерями и удостоил его звания Героя России.