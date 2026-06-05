Названа дата прощания с Героем России Очир-Горяевым, погибшим на СВО

Героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, похоронят в Элисте 10 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Калмыкии.

О гибели военнослужащего ранее сообщил глава региона Бату Хасиков. Он выразил соболезнования родным, близким и боевым товарищам, пообещав семье всю необходимую поддержку.

Уроженец города Лагани отправился на СВО добровольцем в первых рядах. Прошёл путь от рядового штурмовика до командира штурмовой роты мотострелкового батальона. Звание Героя России получил за мужество в боях за Северск.

Президент России трижды встречался с Очир-Горяевым. На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» военнослужащий помог главе государства ответить на вопросы о боевых действиях в районе Северска, подробно рассказав об условиях, в которых действовали подразделения.

Ранее сообщалось, что погибший Герой России, старший лейтенант Наран Очир-Горяев с первых дней участвовал в боевых действиях, освобождал Соледар и Северск. За успешное командование подразделением с минимальными потерями был лично отмечен президентом и удостоен звания Героя России. Хасиков назвал гибель Очир-Горяева невосполнимой потерей для Калмыкии и всей страны.