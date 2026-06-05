Бойцы дома! 185 российских защитников освобождены из украинского плена

Минобороны России заявило о проведении масштабного обмена пленными. В результате договорённостей, достигнутых 5 июня, домой вернулись 185 российских бойцов. Стольким же украинским военнослужащим была предоставлена возможность отправиться на родину.

Сейчас освобожденные из плена граждане находятся на территории Беларуси. Процесс их возвращения прошел при посреднических усилиях гуманитарного характера, оказанных Объединёнными Арабскими Эмиратами.

На месте прибытия с нашими защитниками работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Специалисты оказывают подопечным неотложную психологическую и медицинскую помощь, чтобы подготовить их к дальнейшей транспортировке.

После стабилизации состояния людей доставят в российские лечебные учреждения. Там предусмотрена комплексная программа восстановления для всех вернувшихся.

Реабилитация будет проходить под наблюдением военных врачей. Герои смогут пройти курс оздоровления и вернуться к полноценной жизни.

До этого, 15 мая, из плена были освобождены 205 российских военнослужащих. Взамен ВСУ переданы 205 украинских военнопленных. Минобороны уже показало видео со спасёнными ликующими бойцами РФ. Также сообщалось, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Украинской стороне передадут 526 тел погибших военнослужащих. Москва в рамках этой процедуры должна получить 41 тело.