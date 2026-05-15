15 мая, 13:58

Губернатор Гусев сообщил о возвращении трёх воронежцев при обмене пленными

Обложка © пресс-служба Минобороны РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о возвращении из украинского плена трёх его земляков. Он поблагодарил сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в России и подчеркнул, что работа по вызволению соотечественников будет продолжаться

«Сейчас они в безопасности, рядом с близкими и получают всю необходимую помощь»,говорится в его тексте в телеграм-канале.

Мирошник: ВСУ отрезали бойцу ВС РФ фаланги пальцев, чтобы выбить показания

Напомним, сегодня из плена освобождены 205 российских военнослужащих. Взамен ВСУ переданы 205 украинских военнопленных. Минобороны уже показало видео со спасёнными ликующими бойцами РФ. Также сообщалось, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Украинской стороне передадут 526 тел погибших военнослужащих. Москва в рамках этой процедуры должна получить 41 тело.

Татьяна Миссуми
