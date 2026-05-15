Губернатор Гусев сообщил о возвращении трёх воронежцев при обмене пленными

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о возвращении из украинского плена трёх его земляков. Он поблагодарил сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в России и подчеркнул, что работа по вызволению соотечественников будет продолжаться

«Сейчас они в безопасности, рядом с близкими и получают всю необходимую помощь», — говорится в его тексте в телеграм-канале.

Напомним, сегодня из плена освобождены 205 российских военнослужащих. Взамен ВСУ переданы 205 украинских военнопленных. Минобороны уже показало видео со спасёнными ликующими бойцами РФ. Также сообщалось, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Украинской стороне передадут 526 тел погибших военнослужащих. Москва в рамках этой процедуры должна получить 41 тело.