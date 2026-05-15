526 на 41: Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных
Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Об этом сообщил источник ТАСС. По его данным, украинской стороне передадут 526 тел погибших военнослужащих. Россия в рамках этой процедуры должна получить 41 тело.
Другие подробности обмена источник не привёл. Официальных комментариев сторон по деталям процедуры пока не сообщалось.
Обмены телами погибших остаются одним из немногих гуманитарных каналов между Россией и Украиной, которые продолжают работать даже на фоне боевых действий. Такие процедуры проходят периодически: например, 9 апреля Украина получила 1000 тел погибших, а российской стороне были переданы 41 тело. До этого, 26 февраля, Киеву передали ещё 1000 тел, Москве — 35. После репатриации обычно проводятся экспертизы и идентификация, чтобы затем передать останки семьям для захоронения.
