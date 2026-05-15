526 на 41: Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Об этом сообщил источник ТАСС. По его данным, украинской стороне передадут 526 тел погибших военнослужащих. Россия в рамках этой процедуры должна получить 41 тело.

Обмены телами погибших остаются одним из немногих гуманитарных каналов между Россией и Украиной, которые продолжают работать даже на фоне боевых действий. Такие процедуры проходят периодически: например, 9 апреля Украина получила 1000 тел погибших, а российской стороне были переданы 41 тело. До этого, 26 февраля, Киеву передали ещё 1000 тел, Москве — 35. После репатриации обычно проводятся экспертизы и идентификация, чтобы затем передать останки семьям для захоронения.