Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 09:34

526 на 41: Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

ТАСС: Киеву в рамках обмена передадут 526 тел, Москва получит 41 тело

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Об этом сообщил источник ТАСС. По его данным, украинской стороне передадут 526 тел погибших военнослужащих. Россия в рамках этой процедуры должна получить 41 тело.

Другие подробности обмена источник не привёл. Официальных комментариев сторон по деталям процедуры пока не сообщалось.

«Может, кто-то врёт?» Обмен телами «1000 на 41» обнажил нестыковки в докладах ВСУ
«Может, кто-то врёт?» Обмен телами «1000 на 41» обнажил нестыковки в докладах ВСУ

Обмены телами погибших остаются одним из немногих гуманитарных каналов между Россией и Украиной, которые продолжают работать даже на фоне боевых действий. Такие процедуры проходят периодически: например, 9 апреля Украина получила 1000 тел погибших, а российской стороне были переданы 41 тело. До этого, 26 февраля, Киеву передали ещё 1000 тел, Москве — 35. После репатриации обычно проводятся экспертизы и идентификация, чтобы затем передать останки семьям для захоронения.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Мединский указал на «соотношение потерь» после обмена телами 1000 на 41
Мединский указал на «соотношение потерь» после обмена телами 1000 на 41
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar