Мединский указал на «соотношение потерь» после обмена телами 1000 на 41

Владимир Мединский подтвердил, что украинской стороне передали 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, а Россия получила 41 тело своих военных. Об этом помощник президента РФ написал в телеграм-канале 9 апреля.

После этого Мединский добавил: «Это о соотношении потерь». Эту формулировку он использовал как комментарий к опубликованным цифрам.

Это уже не первый такой обмен за последнее время. 26 февраля Мединский сообщал, что Украине передали 1000 тел, а российская сторона тогда получила 35 погибших.