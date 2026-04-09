9 апреля, 13:31

Москалькова надеется на возвращение семи жителей Курской области с Украины

Татьяна Москалькова. Обложка © kremlin.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что Киев выполнит договорённости по возвращению семи жителей Курской области. По её данным, на украинской территории продолжают удерживаться трое человек в пунктах временного размещения и ещё четверо — у знакомых.

«Хочется надеяться, что наши договорённости будут исполнены и вернутся и военнослужащие на Родину, и курские жители», — сказала омбудсмен журналистам.

Москалькова: Переговоры с Киевом об обмене военнопленными подошли к завершению
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина активно готовят очередной этап обмена военнопленными к Пасхе 12 апреля. По её словам, достигнута договорённость, чтобы военнопленные также могли почувствовать праздник: они получат традиционное угощение и возможность побеседовать со священнослужителями. Праздничные мероприятия организуют в обеих странах для православных верующих с обеих сторон конфликта.

лавные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
