Вооружённые силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются для обеспечения нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение суток оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили также склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Смертоносный русский «квартет» за сутки нанёс удары по целям в 153 районах.

Ранее в Минобороны отчитались о ночной работе ПВО: с 23:00 8 апреля до 07:00 9 апреля средства противовоздушной обороны сбили 69 украинских беспилотников самолётного типа. Засекли дроны над четырьмя территориями — Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.